O Clube Português dos Automóveis Antigos (CPAA) garantiu esta terça-feira aoque "as viaturas de Nuno Melo, certificadas pelo CPAA, encontram-se com o seguro em dia".Porém, o portal da Autoridade de Supervisão de Seguros continua a indicar que não existe seguro associado ao Renault 4L que o líder do CDS usou para ir ao Congresso do partido no passado fim de semana.