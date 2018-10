Seguro Sanches também sai do Governo

Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches também vai abandonar o Governo.

Jorge Seguro Sanches, o secretário de Estado da Energia, também será substituído no âmbito da remodelação que está em curso no Executivo liderado por António Costa, avança a Sábado Seguro Sanches sai no âmbito da remodelação governamental, que afasta Caldeira Cabral do Ministério da Economia. Com esta pasta ficará Siza Vieira. E com esta remodelação, a secretaria de Estado da Energia passará para o Ministério do Ambiente.