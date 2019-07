"Sei que é muito cedo, mas não são 7h10": Sessão do parlamento começou com o relógio avariado

As escutas do processo judicial Portucale mataram a antiga relação política entre Paulo Portas e Luís Nobre Guedes. O CM sabe que o distanciamento entre os dois amigos e cúmplices na política começou a cavar-se quando Guedes foi confrontado, pelo Ministério Público, em 2006, com transcrições de escutas telefónicas do caso Portucale, em que Portas discute a sua sucessão no PP com Abel Pinheiro. Aí diz taxativamente a este que Guedes não pode ser o líder do CDS, optando por António Pires de Lima.