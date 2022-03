Seis ministros concentram metade dos Secretários de Estado na nova legislatura

Dos 17 ministérios que compõem o novo Governo, seis concentram 18 secretarias de Estado, isto é, quase metade das 38 que existem no Executivo socialista.Significa que 35% dos ministros têm a fatia de leão da ajuda técnica superior para os conduzir na sua governação. Os privilegiados são: a ministra da Presidência e número 2 de António Costa, Mariana Vieira da Silva, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, os ministros dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, das Finanças, Fernando Medina, e o do Ambiente, Duarte Cordeiro.