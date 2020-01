Seja qual for o resultado do Congresso do Livre, partido vai manter subvenção de 166 mil euros por ano

Joacine Katar Moreira pode perder a confiança política do Livre no congresso do partido deste fim de semana, em Lisboa. Caso a proposta da Assembleia do Livre seja aprovada, e, ainda assim, a deputada não abdique de funções, Joacine passa a deputada não inscrita.Nessa situação, a deputada deverá manter o gabinete que já lhe está atribuído e terá uma verba disponível, saída dos cofres da Assembleia da República, para usar no funcionamento do seu gabinete, nomeadamente para o pagamento de pessoal.A esse valor acresce o montante de 1765 euros anuais que os grupos parlamentares recebem por deputado, tal como aconteceu com Paulo Trigo Pereira na legislatura anterior ao passar a não inscrito, depois de deixar o PS.O Livre, que elegeu Joacine, continuará a ser o depositário da subvenção atribuída aos partidos que elegem deputados. Receberá mais de 166 mil euros por ano, com cada um dos 57 172 votos a valer 2,905 euros.