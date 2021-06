Selfies, mar de gente e falta de distanciamento para ver Marcelo no Dia de Portugal na Madeira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, discursou esta quinta-feira na Madeira numa cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, data pela segunda vez assinalada em contexto de pandemia.No decorrer das comemorações não faltaram as selfies e um verdadeiro mar de gente 'engoliu' o Presidente da República sem que fossem cumpridas as regras de distanciamento físico a que a Covid-19 obriga.Nesta cerimónia, que tem lugar na Praça da Autonomia e na Avenida do Mar, no Funchal, há uma homenagem aos mortos e irá também intervir a médica Carmo Caldeira, diretora do serviço de cirurgia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, que o chefe de Estado escolheu para presidir à comissão organizadora destas comemorações, simbolicamente, tendo em conta a atual conjuntura.