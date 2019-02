Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Selminho e donos de terreno recorrem para a Relação

Venda do terreno na zona da Arrábida contemplava 2260 metros quadrados mas tribunal diz que 1661 metros são da autarquia.

Por J.E.C. | 09:07

A imobiliária Selminho - propriedade da família do autarca do Porto, Rui Moreira - e o casal que em 2001 vendeu à empresa um terreno na Arrábida, no Porto, interpuseram recurso para o Tribunal da Relação.



Em causa está a sentença de primeira instância que determinou que parte do terreno é propriedade municipal.



"Estão verificados todos os requisitos de que depende o usucapião do terreno de que a Selminho se arroga proprietária", diz a defesa da imobiliária e do casal no recurso.



Na primeira decisão, o tribunal diz que 1661 dos 2260 metros quadrados vendidos são da Câmara do Porto.