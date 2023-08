“Sem rei nem roque" mas com Marcelo e Portas

Com a candidatura presidencial de Marques Mendes no horizonte, que o secretário-geral, Hugo Soares, não quis comentar, iniciou-se esta segunda-feira a Universidade de Verão do PSD, com as presenças confirmadas de Marcelo Rebelo de Sousa (que falará apenas sobre a Ucrânia), Paulo Portas e Durão Barroso.Hugo Soares abriu ontem as hostilidades acusando António Costa de não responder à sugestão do PSD de uma descida de impostos. "Onde é que está o doutor António Costa, onde é que anda o doutor António Costa, onde é que está o primeiro-ministro de Portugal, perante uma questão concreta da vida das pessoas, estudada, refletida, possível, uma redução de impostos?", disse, acrescentando "é caso para dizer que o Governo está mesmo sem rei nem roque, é caso para dizer que a perda de autoridade do primeiro-ministro já não é só naquilo que os seus ministros fazem ou não fazem em determinados ministérios, é também na falta de autoridade de condução das políticas públicas".