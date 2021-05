"Sem um programa para o emprego não haverá um orçamento de esquerda", diz Catarina Martins sobre OE2022

A coordenadora bloquista avisa que "sem um programa para o emprego não haverá um orçamento de esquerda", colocando o tema no centro das negociações e remetendo para o Governo a criação de condições para a viabilização do OE2022.

Em entrevista à agência Lusa na véspera da XII Convenção Nacional do BE, que decorre sábado e domingo em Matosinhos, distrito do Porto, a líder bloquista, Catarina Martins, afirma que ainda não há qualquer negociação ou reunião prevista com o Governo sobre o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), mas considera que ainda há tempo.

"No nosso ponto de vista, a questão de como é que se vai criar emprego, e que emprego, tem de estar no centro de negociações do Orçamento do Estado [OE2022]. Sem um programa para o emprego não haverá um orçamento de esquerda", avisa.