"Semana crítica e decisiva": Costa relembra importância do período da Páscoa para evolução da pandemia

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta sexta-feira que o País se encontra "numa semana crítica e absolutamente decisiva" devido à evolução da pandemia no período da Páscoa.O chefe do Executivo inaugurou esta tarde uma obra numa escola no Monte da Caparica, em Almada.Em declarações aos jornalistas, Costa anunciou o investimento da obra, com uma linha de mais de 160 milhões de euros aprovada para remoção do amianto. O Governo espera que o 2º e 3º ciclo de ensinos possam regressar às aulas presenciais já no início de abril, seguindo-se o secundário a 19 de abril.Sobre a Páscoa, Costa relembrou que "nada está ganho ainda" e que o País não pode perder o trabalho feito até ao momento."Não há nenhum conflito entre Governo e Presidente da República", referiu o chefe do Executivo. O Governo pondera levar três diplomas ao Constitucional sobre o aumento dos apoios sociais.