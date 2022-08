Sérgio Figueiredo desiste de convite para ser consultor e Medina lamenta

Sérgio Figueiredo renunciou ao cargo de consultor do ministro das Finanças. "É lixado desistir. É a forma de dizermos que não vale a pena - e não vale a pena, porque não vale tudo", escreveu num texto publicado pelo ‘Jornal de Negócios’. Fernando Medina reagiu à decisão dizendo que lamentava profundamente, mas "compreendo muito bem as razões".O ex-diretor de informação da TVI não resistiu à pressão exercida pela polémica criada desde que a nomeação foi conhecida. "Para mim chega! Sou a partir deste momento o ex-futuro consultor do ministro das Finanças. Sossego as almas mais sobressaltadas de que não cheguei a receber um cêntimo, sequer formalizei o contrato que desde a semana passada esperava pela minha assinatura", escreveu, acrescentando que "nunca trabalhei para o Estado e assim continuará a ser daqui para a frente".Em reação às críticas que choveram de vários setores, Sérgio Figueiredo declarou que "ficou insuportável tanta agressividade e tamanha afronta, tantos insultos e insinuações" e ainda que "o que mais me espantou foi ver pessoas de ar respeitável considerarem que a minha contratação foi o ato governativo que mais desqualificou a Função Pública desde a fundação da República!"No texto, comenta, "esta indignação tão generalizada e profunda só acontece quando se descobre uma terrível ilegalidade. Qual terá sido a minha? Nada!" e, neste caso, "a desfaçatez ultrapassou todos os limites", porque ninguém ousou falar de "qualquer ilegalidade ou irregularidade".Sérgio Figueiredo apresenta o que considera serem as "quatro mentiras por detrás de uma desistência", referindo que foi atacado por não ter competências para as funções, pelo valor do salário, por não ter exclusividade e devido a uma eventual troca de favores entre o contratado e o contratante. Argumentos que o agora "ex-futuro consultor do ministro das Finanças" rebate ponto por ponto.Sérgio Figueiredo especificou cada uma das "4 mentiras" com que justificou a sua desistência do cargo. Sobre os alegados favores, disse que "não se provam de forma alguma, não se baseiam em factualidades, trata-se apenas e só de processos de intenções e julgamentos de caráter". "Quem os propaga não o fez em vão. Alguns vão responder nos locais próprios pelo que andaram a dizer", disse.Quanto ao salário, afirmou que a questão teve "grande relevância nacional" pelos "cerca de 70 mil euros anuais, o que corresponde ao valor de 5800 euros brutos por mês que iria auferir" e não é "mais do que ganha o próprio ministro".Mas o ex-diretor de informação da TVI não ficou por aqui. Ao longo de duas páginas no ‘Negócios’, abordou ainda as funções do cargo a que renunciou, contestando as "duas linhas de argumentação" que não lhe reconheciam capacidades "para qualquer espécie de intervenção no domínio das políticas públicas e uma alegada redundância com as missões atribuídas a vários organismos que existem no Ministério das Finanças e fora dele".Já quanto à exclusividade, Figueiredo escreveu que "nem todos os insultos e ataques foram gratuitos. Por isso, alguns deviam pagar imposto contra a ignorância e estupidez. É o caso de quem se insurge contra o suposto ‘pecado’ da não exclusividade. Ou de quem exigia a transparência do concurso público. Ou sugere tráfico de influências quando puxa o tema das incompatibilidades".Sérgio Figueiredo terminou o texto sublinhando a questão do possível conflito de interesses. "Como é que se prova o contrário de algo que não existe? Se tudo é colocado na base de que supostamente poderá surgir. A estes também os tranquilizo. Não vai acontecer qualquer conflito. Perdi o interesse. Ou a vontade de o ter. Não sei o que é pior", disse.O PSD classificou esta quarta-feira a renúncia de Sérgio Figueiredo como "o único ato digno" na polémica da sua contratação. Apesar disso, o vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, avisou que o primeiro-ministro "ainda tem muito que explicar".O Chega reiterou esta quarta-feira em comunicado "o pedido que fez à Inspeção-Geral das Finanças para uma investigação aos pagamentos efetuados entre Medina e Figueiredo e se em algum momento houve alguma espécie de troca de favores".O Iniciativa Liberal considerou esta quarta-feira que a "desistência de Sérgio Figueiredo não apaga mais um episódio demonstrativo em como o PS se confunde com o Estado, achando que o Estado é um meio para os seus fins de poder absoluto".Para o PCP, a renúncia de Figueiredo foi "um desfecho natural" para uma decisão da tutela baseada em "critérios discutíveis, pela forma e pelo conteúdo". "Ele lá saberá", disse o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP João Dias Coelho.O ministro das Finanças defendeu esta quarta-feira que "Sérgio Figueiredo reúne excelentes condições para desempenhar tais funções", referindo "a sua formação em Economia, a experiência como jornalista e diretor de diversos órgãos de comunicação social, tendo-se afirmado como um dos mais destacados analistas nacionais de política económica".Segundo um despacho esta quarta-feira publicado em ‘Diário da República’, no mesmo dia em que o antigo jornalista Sérgio Figueiredo renunciou ao cargo de consultor de Medina, o Governo nomeou mais um ex-jornalista, José Vítor Malheiros, para ser "consultor associado do Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da Administração Pública".