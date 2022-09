Sérgio Sousa Pinto diz que problema do SNS é de gestão com "teias de aranha" ideológicas

O deputado socialista Sérgio Sousa Pinto defendeu esta sexta-feira, como orador da Escola de Quadros do CDS-PP, que o problema do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é de gestão e deve-se a uma ideologia com "teias de aranha".

No evento que decorreu em Espinho, no distrito de Aveiro, o parlamentar do PS argumentou que o Estado aumentaria a sua eficiência se estivesse disponível para alguma concertação com o setor privado, considerando que isso só não se tem verificado devido a "teias de aranha que estorvam o sótão mental" de quem tem o poder de decisão.

A perspetiva de Sérgio Sousa Pinto surgiu em resposta a uma questão apresentada por um elemento da Juventude Popular. Sem discordar desse interlocutor, quando ele referiu que o Governo só aplicou no SNS 11,6% do que prometera investir, o deputado começou por afirmar que "o aumento das dotações era uma questão essencial" para a estabilidade de resposta estatal no âmbito da saúde. Depois, usando de alguma ironia, fez o retrato atual do sistema.