Serviços públicos partilhados entre Portugal e Espanha já em 2022

Os governos de Portugal e Espanha esperam ter em vigor o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço no início do próximo ano, o que irá permitir, por exemplo, acesso a serviços públicos em qualquer um dos países, disse esta quinta-feira a ministra do Trabalho portuguesa.O Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço, acordado na Cimeira Ibérica do ano passado, na Guarda, avançou esta quinta-feira na cimeira que decorreu em Trujillo, Espanha, com a assinatura de um protocolo “que define as regras” para o acesso ao estatuto, explicou Ana Mendes Godinho.