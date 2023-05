Os setores económicos que geram mais riqueza apresentam salários abaixo da média nacional (1294 euros) e é no setor da eletricidade e gás que os trabalhadores são mais bem remunerados, de acordo com os dados divulgados pela Pordata.



Segundo o relatório do gabinete de estatística da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a indústria transformadora é o setor económico que apresenta o valor acrescentado bruto (VAB, o indicador que mede a riqueza produzida, descontando o valor das matérias-primas utilizadas para a gerar) mais elevado no panorama nacional.









