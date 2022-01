Silêncio inicial e gritos "PSD, PSD" em reação às projeções que dão vitória ao PS

As projeções televisivas que dão a vitória ao PS nas legislativas foram este domingo recebidas primeiro com um silêncio total e, depois, com gritos "PSD, PSD", no hotel onde os sociais-democratas acompanham a noite eleitoral.

Na sala onde está a comunicação social, com a sua capacidade para cerca de 70 pessoas lotada, e ainda várias de pé, não estavam os principais dirigentes do PSD - que se encontram no hotel, mas provavelmente a acompanhar com Rui Rio a noite eleitoral - e os rostos mais conhecidos eram os dos deputados Carlos Eduardo Reis, Bruno Coimbra, Lina Lopes, Duarte Pacheco e da eurodeputada Lídia Pereira.

Também o ex-líder da concelhia de Lisboa Paulo Ribeiro estava na sala e foi da sua zona que partiram os primeiros gritos "PSD, PSD" que rapidamente foram acompanhados pelo resto da sala, quebrando um silêncio quase sepulcral de alguns segundos.

Enquanto eram divulgadas as projeções televisivas, os presentes iam olhando de ecrã em ecrã e alguns até tiravam notas.

Num outro espaço do hotel, marcam presença, além de Rui Rio, que chegou pelas 18h35, os vice-presidentes David Justino, Salvador Malheiro, Isaura Morais, bem como os dirigentes José Silvano, Paulo Mota Pinto ou João Montenegro.

As projeções dos resultados eleitorais divulgadas por RTP, SIC, TVI e CMTV dão a vitória ao PS nas eleições legislativas deste domingo, com entre 36,6% e 42,6% dos votos, seguindo-se o PSD, com entre 26,7% e 32,7%.