Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Silvano diz que parlamento deve “reflectir se um líder partidário pode ser deputado”

Secretário-geral do PSD diz não ter recebido "nem um euro" pelas reuniões em que foi dado como presente, não estando no local.

10:16

José Silvano, o secretário-geral do PSD envolvido na polémica das falsas presenças, garante que não recebeu "nem um euro" por ter sido dado como presente pela deputada Emília Cerqueira nas duas reuniões em que não compareceu.



"Já tinha participado em reuniões parlamentares que me conferiam o direito a receber a respectiva ajuda de custo referente a esses dois dias", garante. "Num dos dias ela [Emília Cerqueira] entrou mais vezes com a minha password, o que mais prova que a intenção era de consulta", afirma Silvano.



A demora de Emília Cerqueira a assumir as responsabilidades deveu-se a ela não "ter agido com maldade", o que fez "com que não lhe tivesse passado pela cabeça que, com um simples acto de trabalho, estaria a criar um enorme escândalo mediático".



Para Silvano, a polémica devia levar o Parlamento a reconsiderar. "Acha que os líderes e os dirigentes partidários como eu estão no plenário com grande assiduidade? (…) Chegou talvez a hora de o Parlamento reflectir se um líder partidário pode ser deputado, já que é óbvio que tem dois full-times. Não olhem apenas para mim", pediu o social-democrata.



Segundo o que garante ao Diário de Notícias, nunca colocou o seu cargo à disposição e tem a "consciência tranquila". "Não era por uns supostos 138 euros de ajudas de custo que iria sujar o meu nome. Assumi, por exemplo, este cargo de secretário-geral sem qualquer remuneração ou benefício", afirmou.



Silvano lamenta a "campanha interna" de que Rui Rio tem sido vítima no PSD, "para tentar manchar o seu carácter e impedir a sua afirmação perante os portugueses". "A guerrilha permanente na comunicação social não permite que se faça uma oposição séria ao governo para nos apresentarmos ao eleitorado como uma alternativa credível e de confiança", frisa.



O secretário-geral social-democrata afirma que caso a oposição interna termine, o PSD pode disputar "taco a taco com o Partido Socialista as eleições legislativas de 2019" e ganhar.