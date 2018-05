Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Sim, caro António vamos aguentar o SNS”

Primeiro-ministro relata última conversa que teve com o presidente honorário do PS.

Por Mário Freire | 08:38

"Ó Costa, aguenta lá o SNS." O pedido foi feito momentos antes de António Arnaut, presidente honorário do PS, ter desligado o telefone após a conversa que teve com o primeiro-ministro, no sábado passado, dois dias antes da morte daquele que ficou conhecido como o pai do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



António Costa relatou esta terça-feira, emocionado e de semblante pesado, as palavras que trocou com Arnaut: o telefonema de Costa servia para perceber se Arnaut conseguiria marcar presença no congresso do PS, no próximo fim de semana, mas acabou por consagrar um último apelo do histórico socialista ao chefe do Governo para a defesa do acesso à Saúde para todos.



"Sim, meu caro António Arnaut, vamos aguentar o SNS, nesta geração e nas próximas gerações, porque ele veio para ficar e é, seguramente, uma das grandes marcas e grandes dádivas do Portugal de Abril", frisou o primeiro-ministro na cerimónia de despedida de António Arnaut, na antiga igreja do Convento de São Francisco, em Coimbra. Costa assegurou ainda que essa é "responsabilidade" sua, mas também do País.



Foram milhares os que marcaram presença no funeral de António Arnaut, com coroas de flores e também com cravos vermelhos. Na segunda-feira à noite houve um ritual maçónico de despedia, reservado.



Marcelo confortou filho e viúva de Arnaut

O Presidente da República esteve algum tempo a confortar o filho e a mulher de António Arnaut, durante a cerimónia fúnebre. Sem fazer declarações à imprensa, Marcelo Rebelo de Sousa surgiu cabisbaixo.



Além do chefe de Estado, também marcaram presença vários ex-ministros da Saúde, a líder do BE, Catarina Martins, os ex-governantes João Soares e Alberto Martins e o presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço.



Dois dos fundadores lembrados na Batalha

O Congresso do PS, na Batalha, que arranca sexta-feira, contará com duas homenagens a dois fundadores: António Arnaut e Mário Soares. Durante a semana, Arnaut tinha conversado com Costa e prometido que se não conseguisse estar presente enviaria uma mensagem.



Cravos vermelhos e a bandeira nacional

Junto aos pés e à parte superior do caixão, no interior do Convento de São Francisco, surgiam alinhados cravos vermelhos, o símbolo maior da Revolução de Abril. Junto ao corpo de António Arnaut estava também a bandeira nacional.



No final da cerimónia, o caixão foi transportado pelo filho e o neto de Arnaut.