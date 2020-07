Simplex vai permitir reformas automáticas no final de 2021

Quem atingir a idade de reforma vai ter acesso, de forma imediata, à pensão. A “pensão na hora” é uma das 158 medidas que integram a nova leva do programa Simplex. A alteração só arranca no quarto trimestre de 2021, permitindo ao contribuinte ver, na Segurança Social Direta, a “sua pensão imediatamente deferida com o seu montante, caso tenha toda a sua carreira contributiva em Portugal”, explicou ontem a ministra Alexandra Leitão.Assim, deixa de existir espera entre o pedido da reforma e o primeiro pagamento. Já este ano, os portugueses vão poder evitar deslocações aos serviços da Segurança Social para pedir formulários para abono de família ou subsídio de desemprego, solicitando-os online.