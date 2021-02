Sindicato dos inspetores do SEF exige demissão do ministro da Administração Interna

O sindicato que representa os inspetores do SEF pediu esta quinta-feira a demissão do ministro da Administração Interna, acusando-o de mentir na Assembleia da República sobre o papel da PSP e da GNR no controlo de fronteiras.

Em comunicado, o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF) exige que Eduardo Cabrita seja "demitido imediatamente de ministro da Administração Interna por ter mentido" na quarta-feira na Assembleia da República quando afirmou que a GNR e a PSP estavam a fazer controlo de fronteiras.

Para o sindicato, "as mentiras" de Eduardo Cabrita e "sobretudo a intenção de extinguir o SEF" são motivadas para "evitar a sua própria demissão".