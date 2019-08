Sindicato termina greve ao sétimo dia

Ao sétimo dia, a greve por tempo indeterminado dos motoristas de matérias perigosas foi desconvocada. O sindicato considera agora que "estão reunidas as condições para avançar com as negociações com a Antram", afirmou o porta-voz Pedro Pardal Henriques, no final de um plenário com os trabalhadores em Aveiras de Cima.Os motoristas deixaram, contudo, um aviso: "se a Antram se mostrar intransigente na reunião da próxima terça-feira (às 16h00, no Ministério das Infraestruturas), a direção continua mandatada para decidir sobre outras formas de luta, incluindo o recurso à greve às horas extraordinárias, fins de semana e feriados", anunciou o presidente do sindicato Francisco São Bento. Mas a Antram "não aceita mais ameaças ou chantagens", alertou o porta-voz da associação patronal, André Matias de Almeida.Há agora uma nova fase de diálogo à custa de cedências dos dois lados. O sindicato cancelou a greve depois de a Antram ter aceitado debater a sua proposta. Também as reivindicações do sindicato são agora mais moderadas. Pardal Henriques abdicou das subidas salariais para 2021 e 2022, passando agora a exigir uma subida do ordenado-base acima dos 700 euros e até 900 e um aumento do novo subsídio de operações dos 125 para os 175 euros, em 2020.Nestes sete dias de greve, o Governo colocou militares e forças de segurança ao serviço das empresas, que não tiveram de pagar qualquer valor ao Estado por esse trabalho, confirmou a Antram ao Correio da Manhã.Uma hora depois de o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas comunicar o fim da greve, António Costa reagiu na sua página oficial do Twitter. "Saúdo a decisão de desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulando votos de sucesso para o diálogo que agora se retoma entre as partes".O primeiro-ministro agradeceu ainda aos portugueses pelo civismo e às Forças Armadas e de segurança pelo trabalho que fizeram.Após dez horas de reunião com os representantes do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, o ministro Pedro Nuno Santos viajou para o Algarve. O CM encontrou o governante e a mulher, Ana Gamboa, a jantar num restaurante em Ferragudo.