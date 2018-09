Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sindicatos sem proposta do Governo ameaçam com greve

Sindicatos da Função Pública exigem aumentos salariais entre 3 e 4% já no próximo ano.

Por Wilson Ledo | 01:30

Os sindicatos que representam os funcionários públicos ameaçam avançar com novas greves se não forem aceites as suas exigências salariais para 2019.



A FESAP, o STE e a Frente Comum reuniram-se esta quarta-feira com o Governo, para preparar o Orçamento do Estado para 2019. As estruturas mostraram-se surpreendidas por não ter havido qualquer contraproposta do ministério de Mário Centeno.



"O Governo português tem de perceber que há dez anos não faz aumentos de salários e que deixou de ser uma referência também para o setor privado", lamentou Ana Avoila da Frente Comum, que propõe uma subida de 4% nos salários do Estado.

Já Maria Helena Rodrigues afirmou que o Governo mostrou "abertura para negociar". Contudo, o STE só aceitará um aumento mínimo de 3% em 2019.



Da FESAP vem a garantia de que não será aceite "qualquer congelamento aos salários". José Abrãao diz que a estrutura está disponível para negociar, mesmo que o valor fique em linha com a inflação, abaixo da proposta de 3,5% da FESAP.



O Governo informou esta terça-feira que serão aplicados mais 750 milhões de euros com funcionários públicos, devido aos compromissos de descongelamento de carreiras já assumidos. O gasto é 3,7% superior ao previsto para este ano de 2018. Os sindicatos dizem que tal não invalida atualizações de salário. Outras das exigências passam pela reposição de três dias de férias e a subida do subsídio de refeição para os seis euros.