"Sinto-me seguro aqui e no regresso": Marcelo em Angola após anúncio de nova variante da Covid-19 na África do Sul

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse este sábado durante uma visita a Angola que a suspeita de casos da nova variante de Covid-19 em Portugal não é uma surpresa."Se for verdade, não é propriamente uma surpresa para as autoridades sanitárias, que acompanham o processo desde o início de novembro", declarou mostrando-se confiante que os profissionais de saúde se encontram preparados para combater a variante Omicron.

Em declarações aos jornalistas em visita a Luanda, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu sentir-se seguro no país, mesmo com o anúncio da nova variante da Covid-19 em África e garante não ser conhecimento de ter que fazer quarentena no regresso a Portugal.

O Presidente da República aproveitou ainda a ocasião para explicar que a adesão à vacinação contra a Covid-19 é muito importante e é preciso que Angola o faça, uma que vez, "faz a diferença"."Angola está a pensar seguir alguns países no sentido de estabelecer limites ou restrições de viagens para Angola de países que estejam numa situação mais complicada da pandemia", acrescentou mencionando que o país se encontra a tentar combater o aumento de casos do vírus.