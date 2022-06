O Governo definiu os cadernos de encargos do concurso público do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) quatro dias antes das eleições Legislativas de 30 de janeiro último. A opção política foi no sentido de manter a atual rede sem alteração. A decisão poderá dar vantagens competitivas à Motorola, que tem a exclusividade da tecnologia Tetra/Dimetria do SIRESP.









