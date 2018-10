Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Siza Vieira rejeita nova incompatibilidade nas funções que desempenha

Ministro pediu escusa em maio mas lidera grupo de trabalho ligado às questões de energia

Por Wilson Ledo e João Maltez | 06:00

O ministro da Economia rejeita que exista uma nova incompatibilidade nas funções que desempenha. Pedro Siza Vieira está a trabalhar questões relacionadas com o setor da Energia, apesar de uma escusa que pediu em maio.



"A escusa solicitada refere-se aos temas relacionados com o setor elétrico", respondeu ao CM o gabinete de Siza Vieira. Uma posição que chega depois de uma entrevista do ministro do Ambiente ao ‘Público’, em que João Pedro Matos Fernandes reconhecia que Siza Vieira estava a liderar o grupo de trabalho sobre fiscalidade na Energia.



Com a mais recente remodelação do Governo, em que Siza Vieira assumiu o Ministério da Economia, a pasta da Energia passou a estar integrada no agora Ministério do Ambiente e Transição Energética. Uma posição para que contribuiu a escusa, pedida a 11 de maio enquanto ministro Adjunto, justificada com o facto do ministro ter trabalhado, durante 16 anos, na sociedade de advogados Linklaters, que representava os chineses da China Three Gorges que tinham lançado uma oferta pública de aquisição sobre o capital social da EDP.



Pedro Siza Vieira reconhecia, então, que "a situação pode[ria] suscitar dúvidas" sobre a sua própria imparcialidade.



PORMENORES

Mulher na hotelaria

Ao assumir a Economia, Siza Vieira passou a tutelar o Turismo. O ministro já negou incompatibilidades por a mulher ser presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal.



Empresa polémica

A primeira polémica a envolver Siza Vieira foi o facto de ter aberto uma empresa na véspera de entrar para o Governo.



Sem resposta

O gabinete de Siza Vieira explicou que o grupo de trabalho "é relativo à fiscalidade no universo dos combustíveis fósseis", não chocando com a escusa.