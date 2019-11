Só 15,9% dos militantes do PSD estão em condições de votar

Apenas 15,9% dos militantes do PSD poderiam votar se as eleições diretas fossem hoje. De acordo com dados divulgados pela secretaria-geral do partido, dos 106 328 militantes sociais-democratas ativos só 16 932 têm quota válida para participarem na eleição do líder do partido, agendada para o dia 11 de janeiro de 2020.Estes números são divulgados numa altura em que a questão das quotas tem dominado a discussão interna no PSD. Por isso, a direção de Rui Rio decidiu mostrar os dados, monitorizados ao segundo, no site do PSD. Dessa forma, todos os militantes e eleitores têm a possibilidade de controlar o volume de pagamento de quotas e o número de militantes com capacidade eleitoral.Esta quarta-feira, ao início da tarde, os números publicados permitiam concluir que apenas 15,9% dos militantes estão em condições de votar. Na distrital de Lisboa, por exemplo, entre 12 758 militantes, apenas 3597 têm as quotas em dia. No Porto, onde há maior número de militantes ativos (16 405), apenas 2910 podem votar. Na Madeira - o caso mais extremo -, entre 10 301 militantes, só 12 têm quota válida a dois meses das diretas.Na página oficial dos sociais-democratas, o processo de monitorização permite saber também que deram entrada mais de 10 mil pedidos de referência multibanco para pagar as quotas por SMS.O Conselho Nacional do PSD da última sexta-feira foi dominado pelo tema do pagamento de quotas, com a aprovação de um regulamento que dita que 16 de dezembro será a data-limite para pagamentos de quotas por vale postal (militantes com mais de 60 anos) e 22 de dezembro o prazo final para os restantes meios de pagamento. A Mesa recusa apreciar uma proposta dos apoiantes do candidato à liderança Luís Montenegro para que todos pudessem votar independentemente de terem ou não quotas em dia.