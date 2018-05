Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Só 23% dos trabalhadores têm horas de trabalho fixas

Redução para 35 horas semanais discutida na sexta-feira.

Por Beatriz Ferreira | 08:38

Apenas 23% dos trabalhadores em Portugal têm um horário fixo de trabalho. A conclusão consta no Livro Verde sobre as Relações Laborais, um documento que traça a situação atual do mercado de trabalho no País, discutido esta terça-feira no Parlamento.



"Há uma parte conhecida da realidade laboral que não consta neste documento", apontou José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda, na audição pública sobre o documento. Para o bloquista há uma "profunda desregulamentação" no mercado laboral, caracterizado por uma "banalização" das "figuras de flexibilização" dos horários.



As 35 horas semanais para a Função Pública foram estabelecidas pelo Governo em 2016 mas Rita Rato, deputada do PCP, denunciou que "há hoje ainda muitos trabalhadores no setor público que não as têm". "Há mais de 130 anos que os trabalhadores lutam pelo direito à conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional. Temos no nosso país a possibilidade de os trabalhadores fazerem 12 horas diárias e 60 horas semanais. Há conquistas tecnológicas que não se traduziram em conquistas sociais", criticou.



Segundo o PCP, a redução da jornada de trabalho para as 35 horas semanais para todos os trabalhadores, do público e privado, levaria à criação de 440 mil novos postos de trabalho e ao alívio de 240 horas anuais de trabalho para cada funcionário. Este alargamento ao privado, proposto pelo PCP, Bloco de Esquerda, PEV e PAN vai ser discutido no Parlamento esta sexta-feira. Contudo, o Executivo já chutou a ideia para canto. "Não é um compromisso que este Governo tenha assumido para esta legislatura", defendeu há dias o ministro do Trabalho, Vieira da Silva.