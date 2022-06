"Só dou as explicações que sinto que tenho de dar", diz Sócrates antes de justificar viagens ao Brasil em tribunal

Os três crimes de falsificação de documento pelos quais José Sócrates foi pronunciado, na ‘Operação Marquês’, correm riscos de prescrever, em 2024, sem o antigo primeiro-ministro ir a julgamento.



O risco de prescrição destes crimes é uma consequência do atraso no andamento do processo, devido à posição de insistente litigância de Sócrates. Desde meados de junho de 2021, o ex-governante já apresentou ao inquérito extraído da ‘Operação Marquês’ mais de uma dezena de recursos, requerimentos e reclamações.

José Sócrates deu esta quinta-feira declarações aos jornalistas no Campus de Justiça de Lisboa, sobre o caso das viagens fora do país."Só dou explicações que sinto que tenho de dar", refere o ex-primeiro-ministro de Portugal, antes de ser ouvido no tribunal.Referindo-se ao Ministério Público (MP) Sócrates afirma que este processo não passa de uma "encenação". "Já deviam ter aprendido que não me deixo intimidar", acrescenta, dizendo ainda que este é o objetivo do MP.Em atualização