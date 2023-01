"Não sei se Medina está a ser objeto de investigação. Só sei pelo Correio da Manhã, que, regularmente, noticia o desenvolvimento do processo", respondeu esta segunda-feira António Costa, quando confrontado com as investigações ao ministro das Finanças, na entrevista que deu à RTP. O primeiro-ministro considerou que, neste primeiro ano de governação com maioria, "o Governo pôs-se a jeito" em relação aos casos que envolvem os membros do executivo.









