Marcelo Rebelo de Sousa gastou 25 mil euros na campanha eleitoral de janeiro, na sequência da qual foi reeleito Presidente da República com maioria absoluta (60,7% dos votos).Dos sete candidatos que foram às urnas nas últimas Presidenciais, só Vitorino Silva, conhecido como ‘Tino de Rans’, teve gastos inferiores, na ordem dos sete mil euros. Marisa Matias, que se candidatou com o apoio do Bloco de Esquerda, foi quem mais despesas registou: 358 mil euros.