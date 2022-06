"Sobredose de medicamentos": Carlos Carreiras internado após contrair Covid-19

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, foi internado, na terça-feira, no Hospital de Cascais.



A informação é avançada pelo próprio numa publicação no facebook.



"A despedir-me dos 60’s e prestes a celebrar os 61, a vida tentou pregar-me uma partida. Apanhei Covid mas isso, muitos já apanhámos e comigo os sintomas até foram muito ligeiros. O problema veio depois, com a necessária sobredose de medicamentos que juntou aos que normalmente tomo para a tensão e colesterol, agora também no controlo da infeção Covid", disse Carlos Carreiras.