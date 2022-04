António Costa tem a convicção de que José Sócrates enganou o PS quando passou a mensagem de que a mãe teria herdado uma fortuna do pai e que o ajudava a manter um nível de vida elevado. A posição do atual líder socialista e primeiro-ministro sobre a situação de Sócrates é revelada no 4º volume da biografia atualizada de Mário Soares, da autoria do antigo jornalista Joaquim Vieira.









