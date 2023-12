Sócrates critica silêncio dos candidatos à liderança do PS sobre escutas a Galamba

"Por estes dias o PS soube que um ministro esteve sob escuta durante quatro anos e não houve nenhuma reação. Tudo normal", lamentou José Sócrates.





"Fiquei a saber que ficou profundamente desagradado com um cartoon sobre o racismo policial. Todavia, igual indignação não lhe afligiu o espírito quando foi informado de que o antigo colega foi escutado durante quatro anos pelas autoridades penais", vincou José Sócrates.



As eleições diretas no PS decorrem nos dias 15 e 16 deste mês de dezembro, com a participação de um terceiro candidato, Daniel Adrião.









Foram colegas do ministro. São amigos do ministro. Não obstante, nenhum deles se sentiu obrigado a falar do assunto. Os deveres de companheirismo parece que já não obrigam ninguém naquele partido", atirou.

O antigo primeiro ministro José Sócrates criticou o silêncio dos candidatos a secretário-geral do Partido Socialista (PS) sobre as escutas ao ex-ministro das Infraestruturas, João Galamba, num artigo de opinião publicado esta segunda-feira no Diário de Notícias.Perante esta circunstância, José Sócrates condenou a ausência de uma reação da parte dos candidatos à liderança do PS, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro.