Sócrates deu ajuda a Barreto na corrida à federação de Braga

Um almoço na Ericeira entre Miguel Costa Gomes, autarca de Barcelos, Joaquim Barreto, presidente da Federação do PS de Braga, e José Sócrates terá marcado uma reviravolta na corrida à distrital socialista de Braga, revela o ‘Público’.O encontro terá servido para que Miguel Costa Gomes, apoiante de Ricardo Costa na corrida à federação bracarense, mudasse o sentido de voto e apoiasse a recandidatura de Joaquim Barreto.Ao, Barreto nega ter havido interferência do ex-primeiro-ministro na corrida e afiança que "não houve nenhum almoço político", admitindo que os encontros que tem com Sócrates são a título pessoal."O eng. José Sócrates não vota e nem sequer é militante do partido. Desconheço as situações relatadas de interferências", diz Joaquim Barreto, adiantando que "qualquer ligação que seja feita é abusiva e indevida". Barreto foi reeleito com 2240 votos, contra os 1469 de Ricardo Costa.