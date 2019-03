Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócrates, Pinho e Vara na comissão da Caixa

Deputados querem ouvir empresários devedores, como Joe Berardo e Joaquim Barroca.

Por Janete Frazão e T.L. | 01:30

São já mais de 50 os nomes que formam a lista de personalidades que serão ouvidas na nova comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à gestão do banco. Entre eles, estão o atual governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, o antigo primeiro-ministro José Sócrates e até Armando Vara, ex-administrador do banco que está a cumprir pena de prisão em Évora.



Entre a mais de meia centena de nomes já conhecidos - o PS ainda não apresentou a sua lista -, e que serão ouvidos pelos deputados nos próximos três meses, estão vários ministros das Finanças, mas também o antigo ministro da Economia Manuel Pinho.



Há ainda ex-presidentes da CGD e o atual, Paulo Macedo, os administradores do banco envolvidos no processo de atribuição de créditos problemáticos, ex-diretores nas áreas da gestão de risco e auditoria interna e empresários como Joe Berardo, Manuel Matos Gil, Manuel Fino, Joaquim Barroca e Diogo Gaspar Ferreira, que receberam créditos.



A auditora EY (responsável pela análise à gestão entre 2000 e 2015), o governador do Banco de Portugal e o anterior, Vítor Constâncio, serão os primeiros a ser ouvidos, nos próximos dias 12, 13 e 14 de março.



Crédito de mais dois milhões devia ter sido reavaliado

O antigo diretor do departamento de Risco de Crédito da Caixa Geral de Depósitos (CGD),Vasco d’Orey, disse ontem na instrução da Operação Marquês que, depois da concessão de 194 milhões de euros ao empreendimento de Vale do Lobo, a atribuição de mais dois milhões para despesas devia ter sido revalidada. No entanto, negou ter sofrido pressão de Vara na avaliação de risco do crédito.