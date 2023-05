Sócrates sofre nova derrota. Relação rejeita afastar juiz do processo Marquês

O Tribunal da Relação rejeitou esta sexta-feira afastar o juiz Pedro Correia do processo Marquês. José Sócrates tinha pedido a recusa do juiz.O antigo primeiro-ministro português tinha pedido o afastamento de Pedro Correia por, segundo Sócrates, não ter sido realizado sorteio para a atribuição do juíz. O acusado alegava que tinha sido uma escolha do Conselho Superior da Magistratura."Abrir-se-ia caminho ao pedido de afastamento de um juiz de um processo por motivos fúteis, com intuitos meramente dilatórios ou à procura de um julgador tido como mais favorável", refere o acórdão a que oteve acesso.