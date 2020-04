"Somos oposição ao vírus": Rui Rio propõe aumento das linhas de crédito de 3 para 10 milhões de euros

O líder do PSD, Rui Rio, disse esta segunda-feira estar a cooperar com o Presidente da República e Governo no combate ao coronavírus e propôs um aumento das linhas de crédito dirigidas às empresas de três para 10 milhões de euros."Três milhões de euros não chega", alega o líder do PSD.Das medidas propostas, o partido destaca o "reanimar a economia" cujas medidas serão apresentadas em maio e junho, propõe que o Estado pague o layoff diretamente aos trabalhadores, em vez de reembolsar as empresas afirmando que do ponto de vista logístico é mais eficaz por evitar que as empresas se endividem. Rio propõe ainda o alargamento do layoff às empresas municipas e redefinir as linhas de crédito."As empresas precisam de liquidez", sublinha Rui Rio.