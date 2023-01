"Somos um partido de Governo, não de protesto": Montenegro explica abstenção na votação da moção de censura ao Governo

Luís Montenegro explicou esta terça-feira a razão pela qual decidiu que o PSD deveria abster-se da votação da moção de censura ao Governo.O líder do PSD diz que deve respeitar a vontade do povo, mas que entende que o "Governo está a governar mal". Ainda assim, refere que o PSD é um "um partido de Governo, não de protesto".Montenegro afirmou que "o Primeiro-Ministro anda desorientado" e espera que "rapidamente possa retornar o exercício normal das funções que os portugueses lhe deram".O líder social-democrata frisou várias vezes o facto de "não concordar com a forma como o PS governa", mas que o PSD "respeita a decisão tomada pelo povo há 11 meses".Garantiu ainda que todos os elementos do PSD foram a favor da decisão.