A maioria dos portugueses mostra-se contra a criação de maiorias absolutas, seja do PS seja do PSD. A conclusão é do último barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV e ‘Negócios’.Quando questionados se acham que seria positivo para o País haver uma maioria absoluta do PS, 60,5% dos inquiridos dizem que não, enquanto apenas 28% são a favor desta solução.