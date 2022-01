A tão almejada maioria absoluta do secretário-geral do PS, António Costa, ainda parece longe. O barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã/CMTV/Negócios mostra que se as Legislativas fossem agora, o PS seria o vencedor com 29% das intenções de voto, uma vantagem de apenas 5 pontos face ao PSD que alcançaria 24,1%.