Marco Capitão Ferreira, ex-secretário de Estado da Defesa, pediu aos inspetores da PJ para mandar um SMS na última sexta-feira. O recetor era António Costa, primeiro-ministro, a quem o governante pediu para informar do que estava a acontecer.



“Sou arguido por corrupção, tenho de me demitir”, escreveu, perante os investigadores da Judiciária e uma magistrada do Ministério Público que tinham acabado de entrar em sua casa.









Ver comentários