Stoltenberg confirma convite para Finlândia e Suécia se juntarem à NATO e promete mais apoios à Ucrânia

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, referiu, esta quarta-feira, na cimeira da Aliança em Madrid, Espanha, que "as possíveis entradas da Suécia e da Finlândia mostra que a NATO mantém as portas abertas e é uma organização que respeita as posições soberanas".

"Decidimos hoje convidar a Finlândia e a Suécia para se tornarem membros da NATO e concordámos em assinar os protocolos de adesão", lê-se na Declaração da Cimeira de Madrid, um texto subscrito pelos 30 chefes de Estado e de Governo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês).

O texto foi divulgado no final da primeira sessão de trabalho da cimeira, que reuniu os líderes dos atuais 30 países membros da aliança militar.

"No mês de julho pode ser confirmada formalmente a adesão dos países à NATO", referiu Stoltenberg.Sobre o pedido de apoio militar e financeiro de Zelensky esta quarta-feira aos países europeus por videoconferência durante a reunião, o secretário-geral da Aliança referiu que "a Ucrânia pode contar com a NATO o tempo que for preciso". "Acima de tudo, os líderes estão preparados para uma longa guerra e para continuar a dar esse apoio a Zelensky até quando for preciso", denotou Stoltenberg.Segundo o secretário-geral da Aliança, "a defesa de um é a defesa de todos".