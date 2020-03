Subida extra das pensões à espera de promulgação do Presidente Marcelo

O aumento extraordinário entre seis e 10 euros para as reformas até 658,20 euros, que consta de uma norma do Orçamento do Estado (OE) para 2020, pode chegar só em maio e não em abril como previsto, depois de o Presidente da República ter adiado a promulgação do OE para o final da próxima semana.O cenário de pandemia provocado pela Covid-19 e os seus impactos económicos forçaram Marcelo Rebelo de Sousa a tomar esta decisão: "Atendendo à necessidade de analisar mais detidamente o contexto que rodeará a execução [do OE, o Presidente] entendeu dever adiar a sua decisão", lê-se no site da Presidência da República.O aumento das pensões só terá efeitos no mês seguinte ao da entrada em vigor do OE e, para isso, é precisa a sua promulgação e depois a publicação em Diário da República. O Presidente recebeu o OE na última segunda-feira, dispondo de 20 dias úteis, a partir desse momento, para se pronunciar. Ou seja, o prazo termina a 6 de abril e aí o aumento extra só chegaria em maio.Se o OE tivesse sido promulgado esta sexta-feira, como era intenção de Marcelo, estava garantido o pagamento extraordinário em abril, como prometeu o Governo. Com o adiamento, e tendo em conta que o OE de 2019 demorou 10 dias úteis até entrar em vigor, a atualização das prestações pode sofrer um mês de atraso.Os salários da Função Pública deste mês já deveriam refletir o aumento de 0,3% e de 10 euros para ordenados até 683 euros, aprovado pelo Governo no dia 5. Mas o decreto-lei ainda não foi promulgado pelo Presidente da República. "Só depois de promulgado e de entrar em vigor é que os aumentos poderão ser processados", explica ao CM o Ministério da Administração Pública. "Em todo o caso, os aumentos serão sempre retroativos a 1 de janeiro", garante o gabinete da ministra Alexandra Leitão.