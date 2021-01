Os crimes de colarinho branco marcaram o debate na TVI 24 entre a socialista Ana Gomes e Tiago Mayan, do Iniciativa Liberal. O caso dos submarinos voltou à tona, tal como o nome de Paulo Portas, trazido à discussão pela ex-eurodeputada, após Mayan a ter colado a José Sócrates.





“Ana Gomes tem hipermetropia, vê mal ao perto”, atirou o liberal, recordando uma frase de 2009, quando já eram públicos os casos Cova da Beira e Freeport, em que a ex-eurodeputada afirmava que “que há uma campanha de ataque pessoal a Sócrates”. “Não se coibia de andar de braço dado com Sócrates”, atirou. “Desde muito cedo contestei as posições de Sócrates, não sabia da missa a metade, nem de que vivia à conta do amigo”, respondeu a também embaixadora.