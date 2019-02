Proposta do PS vai ser votada no próximo dia 22 de fevereiro, no Parlamento.

Os pais só com um mês de descontos para a Segurança Social no semestre anterior ao nascimento do filho vão passar a usufruir da licença de parentalidade, que agora lhes está vedada por lei. A proposta do PS vai ser votada no próximo dia 22 de fevereiro, no Parlamento, e deverá passar com os votos favoráveis ...