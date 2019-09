Subvenções vitalícias publicadas em setembro

Isto porque, diz o decreto-lei, "a inclusão na lista de subvenções mensais vitalícias é precedida de comunicação prévia aos beneficiários". Fonte oficial do Governo assegura ao CM que esse processo se vai iniciar "imediatamente".



Tal como o CM já tinha avançado recentemente, a lista de beneficiários de pensão vitalícia vai contar agora com menos cinco políticos, por morte, sendo que não houve novos nomes incluídos.



A divulgação da lista das subvenções dos políticos tinha sido oficialmente suspensa em agosto de 2018, por causa da entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados.



322 beneficiários e 216 acumulações

Os dados mais recentes, de novembro de 2018, davam conta de 322 beneficiários de subvenções mensais vitalícias. Deste total, 216 acumulavam a subvenção com pensões de reforma, dado que requereram a subvenção antes de a lei ser alterada, em 2005.



O CM questionou o Ministério do Trabalho sobre os dados atuais, mas o gabinete de Vieira da Silva remeteu mais informação para o momento da publicação da lista.

Alista dos ex-titulares de cargos políticos que recebem subvenções mensais vitalícias volta a ser divulgada a partir de setembro. O decreto-lei que define a forma como deve ser feita a divulgação da lista foi publicada esta quarta-feira em Diário da República.O documento refere que o decreto-lei "entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação", mas não é líquido que a publicação da lista aconteça logo a 1 de setembro. Fonte oficial do Ministério do Trabalho disse aoque ainda não há "um dia exato", até porque só agora é que os beneficiários vão ser notificados.