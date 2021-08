Sucessão de Costa "não é prioridade política" do PS, diz José Luís Carneiro

O secretário-geral adjunto do PS considerou este sábado que a sucessão de António Costa como secretário-geral do partido "não é uma prioridade política" do partido, e que o foco deve estar na recuperação económica do país e nas eleições autárquicas.

José Luís Carneiro falava aos jornalistas à chegada para o 23.º Congresso do PS, que decorre hoje e domingo na 'Portimão Arena', quando foi questionado sobre o tema da sucessão de António Costa como secretário-geral do partido.

"Nesta altura, estar a colocar o tema dessa natureza como é evidente não é um tema que seja prioridade política do PS, a prioridade está em conseguirmos agora recuperar as condições de vida económica e social", respondeu o responsável socialista.