Supremo condena Ventura a pedido de desculpas por chamar "bandidos" a família do Bairro da Jamaica

O Supremo Tribunal de Justiça manteve a sentença que condenou o presidente do Chega, André Ventura, a pedir desculpas a uma família do Bairro daJamaica, Seixal, por "ofensas ao direito à honra" ao chamar-lhes "bandidos". "Vou sempre achar que fui injustamente condenado, mas respeito as instituições do meu país", reagiu esta segunda-feira ao CM o deputado único do partido de extrema-direita Chega.



André Ventura e o Chega foram condenados a pedir desculpas públicas, na conta do Twitter do partido, à família Coxi, do bairro da Jamaica, Seixal, a quem o deputado tinha chamado "bandidos", em janeiro passado num debate das eleições presidenciais com Marcelo Rebelo de Sousa, que visitara aquela família – que em 2019 se envolveu em confrontos com a PSP, num caso que ainda está nos tribunais.





Essa retração foi feita em outubro – a contragosto dos condenados -, mas o deputado avançou ainda assim com um recurso para o Supremo, embora o mesmo não tivesse efeitos suspensivos.

André Ventura e o Chega alegaram que "apenas fizeram uso do seu direito à liberdade de expressão". O Supremo não admitiu o recurso.