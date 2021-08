Supremo obriga Conselho da Magistratura a corrigir regras para a declaração de rendimentos dos juízes

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) obrigou o Conselho Superior da Magistratura (CSM) a corrigir as regras para a declaração de rendimentos dos juízes. A instância decidiu que as normas expõem em demasia os juízes, ao serem exigidos dados sobre o cônjuge ou o registo predial, que permite vir a descobrir as respetivas moradas. “Expondo-os a eventuais reações diretas de pessoas descontentes com tais decisões”, alega, na decisão avançada pelo ‘Público’.Até 2019, esta obrigação de declarar rendimentos só se aplicava a políticos. Por isso, o STJ justifica ainda que, se as funções políticas têm um caráter temporário, a magistratura é permanente.