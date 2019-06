Suspeita de negligência na morte de Ruben de Carvalho

Há suspeitas de que a morte de Ruben de Carvalho tenha sido provocada por uma queda no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde o histórico dirigente do PCP se encontrava internado, apurou oO Ministério Público decidiu "abrir um inquérito" através do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa para apurar eventual negligência médica, confirmou esta segunda-feira aoa Procuradoria-Geral da República (PGR). A investigação "não tem arguidos constituídos", acrescentou a PGR.Ruben de Carvalho terá caído de uma maca e batido com a cabeça, sofrendo um traumatismo craniano. Entrou em coma e acabou por falecer, soube ojunto de fontes próximas da vítima. Otentou confirmar estas informações contactando o hospital, mas o conselho de administração não quis comentar, revelando apenas que, "atendendo às notícias vindas a público, decidiu abrir um processo de inquérito" interno.O antigo vereador da Câmara Municipal de Lisboa e membro da organização da Festa do Avante! deu entrada no hospital universitário no final de maio devido a uma pedra na vesícula, contaram aoalguns camaradas comunistas.Ruben de Carvalho teve de ficar internado e terá sido durante a sua estada no Hospital de Santa Maria que sofreu uma queda que levou ao falecimento, no passado dia 11. Na altura, o hospital disse que a morte resultou de "problemas de saúde que exigiram internamento hospitalar".O funeral só decorreu este domingo, cinco dias depois da morte do antigo jornalista, porque as circunstâncias do óbito exigiram a realização de uma autópsia.Ruben de Carvalho faleceu aos 74 anos e há muitos anos que sofria de insuficiência renal crónica, o que o obrigava a fazer regularmente hemodiálise. O corpo foi sepultado no cemitério do Alto de S. João em Lisboa.vezes preso pela PIDE durante o Estado Novo, Ruben de Carvalho era o único membro do Comité Central do PCP ainda vivo que tinha estado nas cadeias da polícia política de Salazar.Ruben de Carvalho foi chefe de redação do semanário 'Avante!', órgão central do PCP, entre 1974 e 1995, chefe de redação da revista 'Vida Mundial' e redator coordenador do jornal 'O Século'. Publicou livros sobre fado e era responsável na Câmara Municipal de Lisboa pelo Roteiro do Antifascismo.