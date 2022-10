A TAP entregou ao Governo uma auditoria que mandou fazer por suspeitas de estar a pagar mais pelos aviões do que os concorrentes. Perante as conclusões, o Ministério das Infraestruturas enviou o documento para o Ministério Público (MP).



A informação foi dada esta quarta-feira pelo ministro Pedro Nuno Santos, em audição na Assembleia da República, por requerimento do PCP e do Chega, sobre a privatização da TAP.









